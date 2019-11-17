Охрана Дмитрия Медведева повалила пожилую россиянку на колени

В России женщина встала на колени перед премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, о котором ранее 64% россиян высказались негативно.

Униженная россиянка умоляла его решить проблему с подачей горячей воды в многоэтажку, где она живет. Инцидент случился во время визита главы российского правительства в дальневосточный поселок Санниково на Алтае.

Российская пенсионерка Татьяна Кадукина заявила, что в ее 140-квартирном доме с 2016 года нет горячей воды, хотя рядом стоит новая газовая котельная.

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Женщина пожаловалась, что людям приходится покупать водонагреватели, но из-за проблем с проводкой те перегорают. На этот раз Медведев не стал говорить свою легендарную фразу про "денег нет", а попросил россиянку "не волноваться" и обещал разобраться.

Любопытно, что за несколько минут до того, как Кадукина упала перед Медведевым на колени, глава администрации села заверил премьер-министра в том, что никаких проблем в Санникове нет.

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Позже Татьяна Кадукина заявила, что изначально падать на колени не собиралась, обвинив в этом охрану российского премьера.

"Я не собиралась падать на колени. Это силовики. Они не пропускали. Получилось так, что я пробегала вперёд, и подножку поставили. И получилось, как будто я встала на колени. Это специально поставили подножку, чтоб меня унизить сильно", – сказала она pdmnews.ru.

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