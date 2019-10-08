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Треть россиян признались, что их не устраивает Путин

8 октября, 15:04

А работа Дмитрия Медведева устраивает лишь каждого третьего

Владимир Путин

Владимир Путин / Фото: AFP

Каждый третий россиянин не одобряет деятельность своего президента Владимира Путина, а премьер-министра Дмитрия Медведева – двое из трех.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные "Левада-центром" 8 октября.

Так, 31% и 64% неодобрительно высказались о работе Путина и Медведева соответственно (не изменилось за месяц). В то же время, их действия одобрили 68% и 35%.

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Кроме того, большинство участников опроса выразили отрицательное отношение и к правительству (55%) и Госдуме РФ (60%).

В целом же, население оказалось практически разделено относительно вектора, по которому Путин ведет Россию. 41% россиян – столько же, сколько и в июле – заявили, что президент выбрал неверное направление. В то же время, 49% одобрили курс Кремля.

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Напомним, что на прошлой неделе в центре Москвы прошел согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов "Московского дела" – массовых протестов, участники которых выступали за прозрачность и демократичность муниципальных выборов в Мосгордуму.

Одиночные акции проходили и в Новосибирске, Новокузнецке, Ярославле и других российских городах.

Среди осужденных оказался и активист Константин Котов, который публично выступал против войны с Украиной и поддерживал украинских политзаключенных. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.

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Россия Путин Медведев россияне госдума Левада-центр Рейтинг Путина

Источник: Сегодня

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