Охрана Путина взашей вытолкала ветерана, направлявшегося к президенту: появилось видео

После окончания парада ко Дню победы на Красной площади в Москве охрана президента России Владимира Путина оттолкнула ветерана, который направился с трибуны к президенту.

Момент попал в телевизионную трансляцию парада.

Впрочем, как сообщают российские СМИ, после этого Путин подошел к ветерану и позвал его пройти вместе с ним в Александровский сад, чтобы возложить венки к могиле Неизвестного солдата.

Напомним, ранее историк выдвинул версию, почему 9 мая не праздновали до 60-х годов. По его словам, акции "Бессмертный полк", которые сейчас организовывают в России, – это культ победы ради пропаганды.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что Россия проводит акцию "Бессмертный полк", как лукавую политику с участием "пятой колонны" и часть гибридной войны не только против Украины, но и против остального мира. И восприятие победы в России и Украине абсолютно разные.

"Только вдумаемся, насколько же по-разному мы (Россия и Украина – ред.) видим и отмечаем одну и ту же дату. У них эту войну выиграл Сталин, а по нашей версии – народ", – заявил Порошенко.