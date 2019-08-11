Около полутысячи домов непригодны для жизни: что натворили наводнения в Сибири

В городе Тулун Иркутской области после сильных наводнений 450 домов уже не подлежат восстановлению. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко.

"Вторая волна паводка привела к тому, что не подлежащими восстановлению оказались около 450 домов в Тулуне. Ранее эти дома должны были капитально отремонтировать", - рассказал он.

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Губернатор отметил, что сейчас эти дома обследуют. А тем временем правительство региона обещает обеспечить жильем всех пострадавших. Кроме того, для жителей Тулуна будут построены около 500 квартир в четырехквартирных двухэтажных домах.

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Ранее мы сообщали, что в Иркутской области России в результате наводнения погибли 25 человек. Напомним, что ликвидация последствий наводнения в Иркутской области, включая обеспечение жильем и восстановление дорог, по предварительным данным, обойдется в 31,2 млрд рублей (490 млн долл.). Такие цифры были озвучены на основе данных отраслевых министерств. В эту сумму вошли затрата на строительство нового жилья для тех, кто его лишился, а также покупка жилплощадей на вторичном рынке, а также стоимость восстановления дорог.

В связи со случившимся в области был объявлен режим чрезвычайного положения.

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