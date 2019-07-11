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Наводнение в Сибири: число жертв возросло до 25 человек

11 июля, 07:47

Пропавшими без вести из-за стихии считаются 11 человек

Фото: REUTERS/Alexey Golovshchikov
Фото: REUTERS/Alexey Golovshchikov.

В Иркутской области в результате наводнения погибли 25 людей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Ранее мы сообщали о 24 жертвах стихии

Кроме того, число пропавших без вести возросло до 11. В ведомстве отметили, что шесть человек ищут в Тулунском районе, четырех- в Нижнеудинском районе, еще одного – в Тайшетском районе. Всего с начала наводнения живыми нашли 38 человек. На данный момент вода остается в 149 домах Тулуна, в которых проживает 372 человека.

Ранее мы сообщали, что ликвидация последствий наводнения в Иркутской области России, включая обеспечение жильем и восстановление дорог, по предварительным данным, обойдется в 31,2 млрд рублей (490 млн долл.). Такие цифры были озвучены на основе данных отраслевых министерств. В эту сумму вошли затрата на строительство нового жилья для тех, кто его лишился, а также покупка жилплощадей на вторичном рынке, а также стоимость восстановления дорог.

В связи со случившимся в области уже объявили режим чрезвычайного положения.


Как мы уже писали, после предыдущего крупного наводнения в регионе, которое случилось в 2006 году, на реке Ия в городе Тулун в 2008 году возвели дамбу. Несмотря на прогнозы, что она должна была оградить город от наводнений на ближайшие 100 лет, сооружение оказалось бесполезным уже через 11 лет.

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Тег Россия, погибшие, Сибирь, иркутск, пропавшие без вести

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Интерфакс

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