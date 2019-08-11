Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,34

Олег Сенцов поддержал протестующих в России

Сегодня, 11:01

Режиссер также указал о нехватке информации

Олег Сенцов

Олег Сенцов / Фото: Facebook

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в России, в своем письме российской правозащитнице Татьяне Щур поддержал акции протеста в РФ, а также рассказал о нехватке информации и о том, как волнуется за своих близких. Об этом пишет Укринформ.

"В своем последнем письме нам, которое мы получили в конце недели, Сенцов написал, что ему сейчас остро не хватает информации. По ТВ – о протестах очень мало, "в основном – танковый биатлон". Он пишет в поддержку московских протестующих. Еще – благодарит тех, кто его поддерживает. Также Олег беспокоится о том, чтобы не забывали о других политзаключённых. Волнуется о родных, о дочери, которая поступает в школу в Киеве. Ей трудно. Поддерживает её и рад, что вокруг нее – его друзья. Чувствуется, что Сенцов очень надеется на новую власть. Отголоски о переговорах Зеленского с Путиным до Ямала доходят через ТВ", – пересказывает Татьяна Щур содержание письма Сенцова.

Реклама

В то же время, как рассказала правозащитница, Олег Сенцов "реагирует на сообщения с юмором, понимает, насколько все искаженно подается (в российских медиа, – ред.)".

В тренде
МИД напомнил Путину: Крым – это Украина
Владимир Путин с крымскими предателями - т.наз "главой" Крыма Сергеем Аксёновым (слева) и незаконным "губернатором" Севастополя Михаилом Развожаевым.

"Но надеется. Все же надеется... Письма сейчас идут быстро. Ему много пишут из России и Украины", – говорит Щур.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что согласен на механизм освобождения украинца Олега Сенцова, который предполагает отдать России подозреваемого в госизмене главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

В то же время уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова считает, что главного редактора "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского должны отпустить без предварительных условий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

письмо протест Сенцов политзаключенный

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского сейчас благоприятный момент для освобождения Донбасса – Пономарев
У Зеленского сейчас благоприятный момент для освобождения Донбасса – ПономаревПолитика
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по Донбассу
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по ДонбассуПолитика
Захарова отреагировала на решение Украины пустить российский самолет
Захарова отреагировала на решение Украины пустить российский самолетПолитика
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будетУкраина
Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видео
Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видеоРоссия
Секретный российский комплекс
Секретный российский комплекс "Торн" на Донбассе: появилось уникальное видеоДонбасс

Новости партнеров

Loading...