Олег Сенцов поддержал протестующих в России

Олег Сенцов / Фото: Facebook

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в России, в своем письме российской правозащитнице Татьяне Щур поддержал акции протеста в РФ, а также рассказал о нехватке информации и о том, как волнуется за своих близких. Об этом пишет Укринформ.

"В своем последнем письме нам, которое мы получили в конце недели, Сенцов написал, что ему сейчас остро не хватает информации. По ТВ – о протестах очень мало, "в основном – танковый биатлон". Он пишет в поддержку московских протестующих. Еще – благодарит тех, кто его поддерживает. Также Олег беспокоится о том, чтобы не забывали о других политзаключённых. Волнуется о родных, о дочери, которая поступает в школу в Киеве. Ей трудно. Поддерживает её и рад, что вокруг нее – его друзья. Чувствуется, что Сенцов очень надеется на новую власть. Отголоски о переговорах Зеленского с Путиным до Ямала доходят через ТВ", – пересказывает Татьяна Щур содержание письма Сенцова.

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В то же время, как рассказала правозащитница, Олег Сенцов "реагирует на сообщения с юмором, понимает, насколько все искаженно подается (в российских медиа, – ред.)".

"Но надеется. Все же надеется... Письма сейчас идут быстро. Ему много пишут из России и Украины", – говорит Щур.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что согласен на механизм освобождения украинца Олега Сенцова, который предполагает отдать России подозреваемого в госизмене главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

В то же время уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова считает, что главного редактора "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского должны отпустить без предварительных условий.

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