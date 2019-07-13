"О тюрьме он не пишет в письмах": интервью с сестрой Олега Сенцова

Мы встретились с Натальей Каплан, чтобы узнать, что делается для освобождения украинского режиссера сейчас

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13 июля украинскому режиссеру Олегу Сенцову исполняется 43 года. Уже шестой день рождения украинский политзаключенный встречает в российской неволе. В Украине этот день проходят акции солидарности в поддержку Сенцова и других украинских граждан, незаконно удерживаемых на территории России. Журналист сайта "Сегодня" встретился с сестрой Олега Сенцова Натальей Каплан, чтобы узнать, что делается для освобождения украинского режиссера сейчас.

- Расскажите об акции, которая пройдет в Киеве

- Акцию устраивает "Центр гражданских свобод", это будет ночь в поддержку Олега Сенцова. Будут выступать разные творческие деятели, будет показан фильм "Этапом через полземли".

- Насколько подобные акции важны в деле освобождения Сенцова?

- Это очень важно. Как только о человеке забывают, за него тут же перестают бороться. За Олега продолжают бороться, это поддерживает и самого Олега. Есть два вида заключенных: те, которым пишут и которых помнят, и те, которым не пишут и которых не помнят. Олег среди тех, о которых помнят, и это очень важно, потому что он получает колоссальную поддержку, как и от писем.

- Сейчас о теме освобождения политзаключенных говорят больше или меньше?

- Объективно стали очень мало говорить, и на международном уровне в том числе.

- Это связано с тем, что нет подвижек в деле?

- Подвижек никак не будет на пустом месте, они не возьмутся, если на международном уровне все молчат.

- Президенту России Владимиру Путину 20 июня задавали вопрос о возможности обмена Сенцова на российского журналиста Кирилла Вышинского и тот заявил о том, что "думает и не забыл". Как вы оцениваете возможность такого обмена?

- Обмен – это единственная возможность вытащить Олега, других возможностей не вижу. Но все в руках Путина, и как он себя поведет – никто не знает.

- В каких условиях сейчас содержится Олег Сенцов в колонии?

-Арктика, Лабытнанги за полярным кругом. Вместе с ним в бараке сидит еще 30 человек. С утра подъем, потом обыски, построение, завтрак, обед, ужин, час прогулки в день. В общем-то, это вся его жизнь.

- Олег пережил продолжительную голодовку, ощущаются ли сейчас последствия для здоровья?

- Олег восстановился после голодовки, угроз здоровью сейчас нет. Морально, это тот же Олег. Он не сломался, держится, работает очень активно, даже в тюрьме, в адских условиях

- Над чем он сейчас работает?

- Олег никогда не рассказывает, о чем он пишет, это можно будет узнать только после выхода книги. Но насколько я знаю, про тюрьму Олег не пишет вообще. Ему тяжело там, и он наверное так пытается отстраниться от действительности; но о тюрьме он не пишет даже в письмах.

- Как хорошо сейчас доходят письма?

- Сейчас проблем нет, письма доходят. Российская государственная система ФСИН-письмо платная, но надежная. Письма цензурируются, но доходят стабильно. Были периоды, что ему письма не передавали, но сейчас такой проблемы нет.

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