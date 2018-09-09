Омбудсмен РФ заявила, что не получала предложение Денисовой по обмену визитами к Вышинскому и Балуху

Сегодня, 12:59

Москалькова считает, что Денисова и без всяких условий могла бы дать ей встретиться с Вышинским

Татьяна Москалькова. Фото: facebook.com/ombudsmanru
Татьяна Москалькова. Фото: facebook.com/ombudsmanru

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что не получала от уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой предложения по обмену визитами к Кириллу Вышинскому и Владимиру Балуху.

"Людмила Денисова предпочитает общаться со мной с помощью СМИ. Официального я не получала такого обращения", – сказала Москалькова.

Она также заявила, что условия, выдвигаемые украинским омбудсменом, всегда трудно выполнимые.

"Мне постоянно ставятся условия, которые заведомо трудно выполнимы. Я постоянно обращаюсь к ней с просьбой о посещении Вышинского, если она действительно заботится о его судьбе, ей ничего не мешает, чтобы без всяких условий дать мне возможность посетить Вышинского", – сказала она.

Как сообщалось, 7 сентября уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой осуществить визит к голодающему политзаключенному Владимиру Балуху взамен на визит омбудсмена России Татьяны Москальковой в СИЗО к Кириллу Вышинскому.

Денисова также предложила, чтобы вместе с омбудсменами были свои медики, которые смогли бы осмотреть заключенных. 

Ранее из-за ухудшившегося состояния здоровья политзаключенного Балуха зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявлял о необходимости перевода его из общей камеры, в которой его содержали, в двухместную.

Как сообщалось, в начале этого месяца состояние здоровья Балуха сильно ухудшилось, несмотря на это, оккупационные тюремщики собираются отправить его в карцер.
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Источник:

ТАСС

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