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Он без конца повторяется: политолог объяснил, почему упала эффективность прямых линий Путина

21 июня, 09:10

Эксперт отметил, что президент РФ из года в год повторяет в эфире одно и то же

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru.

Очередная, 17-я прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, которая длилась более четырех часов, оказалась менее эффективной, чем предыдущие. За время передачи поступило свыше двух миллионов обращений, а сам хозяин Кремля ответил на 70 вопросов.

По предварительным опросам социологов, за прямым эфиром собирались следить 75% респондентов, а в студии находились военные, бизнесмены, известные артисты, музыканты и футболисты, сообщает "Голос Америки".

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По мнению политолога Андрея Колесникова, путинская прямая линия повторяется из года в год, поскольку в Кремле не придумали других инструментов, "чтобы демонстрировать позицию автократа". С этой же целью проводится и большая пресс-конференция, а также послание Федеральному Собранию.

"Эта триада форматов позволяет ему высказывать свою точку зрения на разные проблемы. Она вполне работоспособна, только со временем все сложнее отличить одно от другого. Потому что разница между форматами настолько замылена за эти годы, что, как мне кажется, даже специалисты способны перепутать, что есть что", – добавил эксперт.

Колесников также заявил, что эффективность подобных мероприятий с годами постоянно падает из-за того, что Путину "уже толком нечего сказать": "Он без конца повторяется, говорит приблизительно одно и то же. У него одна и та же логика, одни и те же штампы по поводу международных вопросов и внутренних социальных проблем. Все это становится откровенно скучным".

Политолог предположил, что на эффективности сказывается как усталость от формата, так и усталость самого формата.

"Раньше, может быть, была задача помогать в каких-то ситуациях людям, решать конкретные вопросы, являя чудо народу. Но сейчас, по-моему, эта задача снята. Хотя и на этот раз были элементы старого формата, когда Путин выступал в качестве всероссийского сантехника, кровельщика или каменщика, сейчас он в большей степени рассуждает абстрактно о разных проблемах", – сказал эксперт.

По его словам, "когда речь идет о какой-то ответственности, то для этого теперь стали появляться министры и губернаторы, он умело перекладывает груз ответственность на плечи нижестоящих чиновников, что, в общем, не очень входит в правила ручного управления страной".

Именно поэтому, по словам Колесникова, смысла в такого рода мероприятиях становится все меньше и меньше.

Напомним, что в прошлом году российский президент сделал несколько заявлений по Украине. Например, Путин цинично высказался, что думает о нашей стране. Оказывается, несмотря на развязанную им войну и убийства на Донбассе, российский лидер относится к Украине как к братской стране. Также читайте подробней, что Путин говорил об Украине во время Прямой линии в 2017 году.

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Тег Россия, Путин, прямая линия

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