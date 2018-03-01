"Она сама ничего не может": Жириновский уверен, что Собчак кто-то подговорил

По мнению лидера ЛДПР, идею с водой ей подсказали

Кандидат в президенты РФ и лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский прокомментировал конфликт с Ксенией Собчак, который произошёл во время теледебатов, когда кандидат в президенты РФ Ксения Собчак плеснула водой во Владимира Жириновского, а тот нецензурно выразился в ее адрес. Политик уверен, что такую идею подсказала пиар-группа кандидатки.

Об этом пишет Life.ru

Политик уверен, сама Собчак "до такого бы не додумалась".

"Целая группа работает, которая ей помогает", – заявил Жириновский отметив, что Собчак "сама ничего не может".

Также он уверен, что на предстоящих выборах президента России телеведущая не наберёт ни одного процента. Себе же он прочит 20–30 процентов голосов избирателей.

Напомним, муж Собчак ответил Жириновскому на оскорбления в адрес жены. Максим Виторган назвал лидера ЛДПР "больным человеком", который своим поведением "отрабатывает свой хлеб".

Напомним, ранее из-за нелицеприятных для России высказываний Собчак по оккупированному Крыму, Жириновский призывал дать ей пять лет тюрьмы и снять с выборов.

Как известно, выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. На данный момент насчитывается восемь претендентов на президентский пост.