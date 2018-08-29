Отчаянные меры Кремля: военный эксперт объяснил, против кого направлены учения "Восток-2018"

Масштабные учения российской армии "Восток-2018", в которых примут участие 300 тысяч "штыков", более 35 тысяч единиц военной техники и десятки кораблей Северного и Тихоокеанского флотов – это намек НАТО, что Москва может высадить свои десанты в столицах стран-членов Альянса.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко пишет на своей странице в Живом журнале.

Российская сторона не скрывает, что подобных учений в РФ никогда не проводилось. Последние же сравнимые по масштабам маневры проходили в сентябре 1981 года и назывались они "Запад-81".

"Нетрудно понять, что тогда эти учения были направлены на устрашение НАТО, а также представляли собой намек Польше на то, что в случае выбора в пользу западной цивилизации, в Варшаве могут высадиться голубые береты с рязанским акцентом", – пишет военный эксперт.

По его мнению, на закате эпохи застоя советский режим мог себе позволить настолько масштабные учения, тем более, когда они преследовали определенные политические цели.

"Но в нынешних условиях трещащего по швам бюджета РФ, замороженных пенсионных отчислений, банковского кризиса и конвульсирующей экономики, подобного рода "игра в солдатики" не поддается логическому объяснению. И вот, казалось бы, зачем?", – продолжает эксперт.

"Нынешний кремлевский режим мало чем отличается от тех, что заседали в высоких кабинетах в бытность СССР, а потому подобного масштаба учения обусловлены устрашением. Но кого? НАТО? Вполне возможно, но почему тогда учения проводятся не у границ стран Балтии и в акватории Балтики, а на Дальнем Востоке и в центре РФ? Намек на захват Киева за два часа? Но опять же, почему бы не организовать те же самые маневры в южном и западном ВО?", – пишет Александр Коваленко.

Военный эксперт считает, что проверка боевой готовности войск и повышение ее в условиях высокой мобильности, которую ВС РФ с 2014 году поддерживают на достаточном уровне, от округа не зависит.

"Но вот территориальный аспект ВО, граничащих с Китаем, указывает на озабоченность Кремля ползучей оккупацией своего Дальнего Востока", – продолжает он.

"Разумеется, КНР на сегодняшний день – брат, друг и сосед необъятной РФ. Брат, друг и сосед, который уже, по сути, заселил Дальний Восток своими гражданами, внедрил свой бизнес в этот регион и окопался в ожидании кризиса всероссийского масштаба, дабы латентную деоккупацию переквалифицировать в явную", – считает эксперт.

Он пишет, что учения "Восток-2018" значительно повысят боевую готовность ВС РФ, но с другой стороны, они "стали отчаянными мерами Кремля по устрашению своего братского соседа с серьезными аппетитами и большим запасом терпения".

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу удивил подробностями маневров. По его словам, будет задействовано более тысячи летательных аппаратов, почти 300 тыс. военнослужащих на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, полностью будут задействованы Воздушно-десантные войска. Также в ход пойдут танки, БТРы, БМП и все это будет проверено в условиях, максимально приближенных к боевым.

Также напомним, появилась реакция НАТО на самые масштабные учения со времен СССР. По мнению Альянса, "Восток-2018" демонстрирует сфокусированность подготовки Россией к масштабным конфликтам.