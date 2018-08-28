Россия проводит самые масштабные учения со времен СССР: появилась реакция НАТО

Сегодня, 15:39

"Восток-2018" демонстрируют сфокусированность подготовки Россией к масштабным конфликтам, считают в альянсе

В НАТО обеспокоены действиями России. Фото: AFP
В НАТО обеспокоены действиями России. Фото: AFP

Североатлантический альянс рассматривает предстоящие учения "Восток-2018" как подготовку российских военных "к масштабным конфликтам". Об этом заявил во вторник исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уайт, комментируя заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу об участии в предстоящих маневрах 300 тысяч военных.

"Восток-2018" демонстрируют сфокусированность подготовки Россией (своих вооруженных сил) к масштабным конфликтам, что вписывается в картину, которую мы наблюдали ранее – более решительная Россия, значительно увеличивающая свой военный бюджет и военное присутствие", – сказал он.

Ранее во вторник Шойгу сообщил, что Россия 11-15 сентября проведет крупнейшие с 1981 года военные учения "Восток-2018", в которых будут задействованы около 300 тысяч солдат и десятки тысяч единиц техники. 

По его словам, условия учений будут максимально приближены к боевым.

"Учения в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Более тысячи летательных аппаратов, почти 300 тыс. военнослужащих на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский и Северный флот, полностью будут задействованы Воздушно-десантные войска. Представьте себе, что одновременно в движении, в работе находятся 36 тыс. единиц военной техники — это танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, и все это, естественно, проверяется в условиях, максимально приближенных к боевым", – сказал глава военного ведомства.

Министр объяснил, что все начнется с подготовительных 15 специальных учений по обеспечению войск после объявления президентом РФ внезапной проверки боеготовности войск, как уже было не раз в России.

Напомним, с 14 по 20 сентября 2017 года прошли российско-белорусские учения "Запад-2017". По легенде учений, Россия и Беларусь воевали против террористов государства Вейшнория – вымышленного сепаратистского региона на северо-западе Беларуси на границе с Литвой и Латвией.
Россия, НАТО, учения, шойгу
Источник:

ИТАР-ТАСС

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