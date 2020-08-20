Навальный в коме: все подробности вероятного покушения (фото, видео)

Российский оппозиционер впал в кому в реанимации

Сегодня, 20 августа, оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был срочно госпитализирован с подозрением на токсическое отравление. Ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолет посадили в Омске и срочно отвезли Навального в больницу.

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Хронология событий:

10:32 Врачи прокомментировали состояние Навального и заявили, что отравление – это "одна из причин, которая рассматривается", но якобы нет причин рассматривать ее как основную. Состояние стабильное, но прогнозов относительно того, есть ли угроза жизни, врачи не дают. Пресс-секретарь Навального выложила видео с комментарием медиков:

09:58 В больнице, где лежит Навальный, "много полиции", говорят у политика. С врачами общаются конфиденциально. Также анонсировали проверки в аэропорту и кафе, где пил чай оппозиционер.

09:35 Алексей Навальный впал в кому в реанимации омской больницы. Reuters опубликовал фото медучреждения:

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09:12 Пассажир рейса, которым летел Навальный снял на видео, что происходило в самолете.

Навальный в самолете. Источник: twitter.com/adagamov

08:06 Появились видео из аэропорта Омска, на котором Навального без сознания заносят в скорую помощь

Видео: Telegram-канал Baza

07:34 Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила о срочной госпитализации оппозиционного политика. Предполагают, что оппозиционеру подсыпали в чай отравляющие вещества.

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