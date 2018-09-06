СМИ раскрыли любопытные подробности о подозреваемых в "деле Скрипалей" россиянах

Британские правоохранительные органы опубликовали фото россиян, которых подозревают в причастности к отравлению Скрипалей. Также Королевская прокурорская служба Великобритании назвала их имена – Александр Петров и Руслан Боширов.

По официальным данным, Боширов и Петров вылетели 2 марта 2018 года из московского"Шереметьево" в аэропорт Лондона "Гэтвик". По информации "Фонтанки", на рейс "Аэрофлота" SU2588 зарегистрировались 150 пассажиров.

"Подозреваемые приобретали авиабилеты по заграничным паспортам серии "65", номера документов отличаются последней цифрой: ...1297 и ...1294", – отмечает издание.

По всей видимости, на руках у Боширова и Петрова уже были обратные билеты, причем на два подряд рейса из Хитроу в Шереметьево – вечерний 4 марта и ночной 5-го. Британские власти считают, что подозреваемые воспользовались первым.

По информации СМИ, на Боширова и Петрова заграничные паспорта (не биометрические) были оформлены около двух лет назад. По этим паспортам оба часто летали в Европу. С сентября 2016 года по март 2018-го они посетили Амстердам, Женеву, Милан, неоднократно – Париж. Александр Петров минимум один раз до "дела Солсбери" бывал в Лондоне – с 28 февраля по 5 марта 2017 года.

Руслан Боширов

В открытых источниках информации о Боширове практически нет. По данным российского издания, он родился 12 апреля 1978 года в Душанбе, был зарегистрирован в Москве в 25-этажном доме на Большой Набережной улице. В 2015 году на него завели два исполнительных производства за автомобильные штрафы, полученные с разницей в три дня, – 20 и 23 июля. Странность в том, что номера производств идут не по порядку. Первому присвоен 433048, второму – 432322, хотя их оформляло одно подразделение – межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов № 1 Москвы. На портале мировых судей столицы дела об административных правонарушениях в отношении Боширова отсутствуют. Также его нет в банке данных исполнительных производств.

Журналисты позвонили многолетним жильцам "бошировского" дома на Большой Набережной. Они живут на той же лестничной клетке.

"В названной вами квартире живет только престарелая женщина, – ответили корреспонденту. – Мы носим ей деньги, она собирает для найма уборщицы. Мужчину никогда в квартире не видели и в подъезде не встречали. Единственно можем предположить, что это сын хозяйки, прописанный по адресу, но не живший здесь никогда".

Сетевой активностью Боширов тоже не отличается. Созданные под этими именем и фамилией в 2014 году страницы пусты. В Facebook у Боширова зарегистрирован один друг, девушка из Украины. Профиль "ВКонтакте" содержит информацию, будто бы Боширов окончил в 2004 году географический факультет МГУ по направлению "Гидрология суши".

Александр Петров

О Петрове известно еще меньше. По документам он родился 13 июля 1979 года. Человек с такими датой рождения и именем-фамилией встречается в списке сотрудников национального производителя иммунобиологических препаратов – ФГУП НПО "Микроген".

Он создан в 2003 году слиянием четырнадцати предприятий иммунобиологической отрасли. В состав "Микрогена", подведомственного Минздраву России, входят девять филиалов.

По мнению антитеррористической полиции Великобритании, Боширов и Петров – псевдонимы, их личности залегендированы. Их реальные имена будто бы Скотланд-Ярду известны. По словам премьер-министра Терезы Мэй, подозреваемые служат в ГРУ Минобороны.

Обвинение Петрову и Боширову предъявлено по четырем статьям – сговор с целью убийства Сергея Скрипаля, попытка убийства Сергея и Юлии Скрипаль и полицейского Ника Бэйли, хранение и использование отравляющего вещества "Новичок" в нарушение Конвенции о запрете химоружия, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Скрипалям.

Ранее Скотланд-Ярд детально отследил перемещения Боширова и Петрова по территории Великобритании, с момента их прилета в "Гэтвик" 2 марта до отправления из Хитроу 4-го. Подозреваемые останавливались в лондонском отеле City Stay Hotel, где якобы нашли следы "Новичка", ездили в Солсбери 3 и 4 марта. Отравляющее вещество в Великобританию доставили в емкости – имитаторе флакона духов "Premier Jour" Nina Ricci.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что подозреваемые в отравлении Скрипалей являются сотрудниками ГРУ.

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что имена подозреваемых в причастности в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль и отравлении Дон Стерджес и Чарльза Роули "ни о чем не говорят России". Захарова обвинила Лондон в "информационных манипуляциях" и призвала британцев перейти от "публичных обвинений к практическому взаимодействию" между правоохранительными органами.

Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Семья была отравлена "Новичком" – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов.