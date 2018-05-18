Отравление Скрипаля: Путин на встрече с Меркель привел аргумент непричастности России

Сегодня, 18:23

Президент России заявил, что против бывшего разведчика не могло быть использовано боевое отравляющее вещество

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин усомнился в использовании боевого отравляющего вещества против экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля. Об этом Путин заявил, комментируя сообщения о выписке Скрипаля из больницы в ходе совместной конференции в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает "Известия".

"Если бы, как утверждал Лондон, в отношении Скрипаля использовалось боевое отравляющее вещество, то он умер бы на месте", – заявил Путин.

Напомним, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находились в критическом состоянии, однако 29 марта Юлия вышла из комы и начала разговаривать, а 30-го – пить и самостоятельно принимать пищу.

Великобритания обвинила Россию в причастности к этой химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок".
Путин, Меркель, Скрипаль, отравление Скрипаля, новичок

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