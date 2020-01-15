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Отставка правительства России: Путин придумал Медведеву новую должность

15 января, 16:20

Даже покинув место премьера России, Дмитрий Медведев останется приближенным к Кремлю

Несмотря на свою отставку с должности премьер-министра России, Дмитрий Медведев не покинет политический Олимп РФ.

До назначения нового кабинета его Кабмин будет играть роль переходного правительства, а потом его назначат заместителем председателя Совета безопасности РФ.

Об этом на встрече с членами правительства заявил президент Владимир Путин, который, согласно российскому законодательству, является председателем Совбеза. Должность зампреда введут специально для Дмитрия Медведева – прежде ее не существовало.

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"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время – введу должность зампредседателя Совета безопасности", – сказал Путин 15 января.

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Напомним, об отставке российского правительства премьер Дмитрий Медведвев сообщил на встрече с Путиным 15 января. Свое решение он аргументировал предложениями Путин касательно будущих конституционных изменений и 117 статьей Конституции РФ, которая регламентирует процедуру отставки правительства.

Это случилось после того, как президент решил передать парламенту часть своих полномочий – в частности, утверждение кандидатуры премьер-министра России.

По этому поводу политолог Владимир Фесенко рассказал сайту "Сегодня", по какому сценарию может быть реализована передача власти от Владимира Путина к его преемнику.

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Россия Владимир Путин отставка премьера Дмитрий Медведев

Источник: Сегодня

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