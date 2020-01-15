Правительство России ушло в отставку: подробности

Фото: facebook.com/Dmitry.Medvedev

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Правительство России уходит в отставку – о соответствующем решении на встрече Кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась вскоре после его обращения к парламенту 15 января, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он объяснил это решение предложениями Путина касательно конституционных изменений, которые, по словам Медведева, "внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти".

"Очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительству Российской Федерации в нынешнем составе подать в отставку", – сказал российский премьер.

После этого Путин поблагодарил Дмитрия Медведева за работу его правительства и поручил уходящему Кабмину исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

По данным кремлевского пропагандисты Дмитрия Смирнова, российский президент предложит Медведеву должность заместителя главы Совета Безопасности РФ.

Напомним, в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию РФ Путин предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра России. Раньше это полномочие было закреплено за главой государства.

По этому поводу политолог Владимир Фесенко рассказал сайту "Сегодня", по какому сценарию может быть реализована передача власти от Владимира Путина к его преемнику.

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