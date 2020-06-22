Українська
$ 26,72
30
  1. Мировые новости
  2. Россия

Патриарх Кирилл поздравил россиян с началом Великой Отечественной: соцсети возмущены (видео)

22 июня, 17:51

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Глава РПЦ считает дату начала бомбардировок Советского Союза нацистами торжественным днем

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл поздравил россиян с днем нападения нацистской Германии на Советский Союз, с чего в 1941 году началась Великая Отечественная война.

Реклама

Выступая на мероприятии в честь Дня памяти и скорби, который в РФ отмечается 22 июня, он назвал это "знаменательным, скорбным, но торжественным днем".

"Пусть Господь преклонит милость свою над Отечеством нашим, народом нашим и нашими вооруженными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю", – сказал Кирилл.

Кроме того, он призвал "держать сухим порох в пороховницах" ради того, чтобы историческое развитие России было поступательным.

Мероприятие проходило у стен главного храма Вооруженных сил РФ – собора Воскресения Христова, с которым связан скандал с размещением на его стенах "ликов" президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу. и советского диктатора Иосифа Сталина.

В соцсетях не нашли повода для торжества и не поняли слов патриарха.

Реклама

Напомним, что через пару дней, 24 июня, на Красной площади в Москве пройдет парад в честь 75-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Торжественное мероприятие перенесли с 9 мая из-за эпидемии коронавируса. Новая дата была выбрана не случайно – 24 июня 1945 года состоялся парад Красной Армии, солдаты которой вернулись в СССР после окончания военных действий в Европе.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия РПЦ кирилл великая отечественная война патриарх кирилл вторая мировая война

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это неизбежно": Путин рассказал о визите президента Украины в РоссиюПолитика
Ефремов прошел психиатрическую экспертизу: обнародовано заключение
Ефремов прошел психиатрическую экспертизу: обнародовано заключениеРоссия
Агрессия РФ угрожает не только Украине: американские военные обратились к НАТО
Агрессия РФ угрожает не только Украине: американские военные обратились к НАТОУкраина
У Путина отреагировали на усиление партнерства Украины с НАТО
У Путина отреагировали на усиление партнерства Украины с НАТОПолитика
Ефремов предложил компенсацию за гибель Захарова в ДТП: семья погибшего отреагировала
Ефремов предложил компенсацию за гибель Захарова в ДТП: семья погибшего отреагировалаРоссия
Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской Германией
Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской ГерманиейРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять