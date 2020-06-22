Патриарх Кирилл поздравил россиян с началом Великой Отечественной: соцсети возмущены (видео)

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл поздравил россиян с днем нападения нацистской Германии на Советский Союз, с чего в 1941 году началась Великая Отечественная война.

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Выступая на мероприятии в честь Дня памяти и скорби, который в РФ отмечается 22 июня, он назвал это "знаменательным, скорбным, но торжественным днем".

"Пусть Господь преклонит милость свою над Отечеством нашим, народом нашим и нашими вооруженными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю", – сказал Кирилл.

Кроме того, он призвал "держать сухим порох в пороховницах" ради того, чтобы историческое развитие России было поступательным.

Мероприятие проходило у стен главного храма Вооруженных сил РФ – собора Воскресения Христова, с которым связан скандал с размещением на его стенах "ликов" президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу. и советского диктатора Иосифа Сталина.

В соцсетях не нашли повода для торжества и не поняли слов патриарха.

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Напомним, что через пару дней, 24 июня, на Красной площади в Москве пройдет парад в честь 75-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Торжественное мероприятие перенесли с 9 мая из-за эпидемии коронавируса. Новая дата была выбрана не случайно – 24 июня 1945 года состоялся парад Красной Армии, солдаты которой вернулись в СССР после окончания военных действий в Европе.

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