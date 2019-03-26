Павел Гриб объявил голодовку, его переводят в отдельную камеру

По словам Петрашиса, политзаключенный объявил голодовку, требуя провести дополнительное медицинское обследование

Фото: AFP

Павел Гриб объявил голодовку, его переводят в отдельную камеру //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/692/2d2/5c96922d2cf4f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/692/2d2/5c96922d2cf4f.jpg 2019-03-26T04:30:43+02:00 Россия По словам Петрашиса, политзаключенный объявил голодовку, требуя провести дополнительное медицинское обследование

Украинский политзаключенный Павел Гриб, которого в РФ осудили на 6 лет колонии, объявил голодовку, и теперь он будет переведен в отдельную камеру. Об этом сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Леонид Петрашис.

"Утром 25 марта Гриб официально передал заявление руководству СИЗО №4 о начале голодовки, теперь он будет переведен в отдельную камеру под видеонаблюдение и постоянный контроль врачей СИЗО №4", – проинформировал Петрашис.

Он добавил, что в случае ухудшения самочувствия и медицинской необходимости Гриба переведут в межобластную тюремную больницу в Ростове-на-Дону.

По словам Петрашиса, политзаключенный объявил голодовку, требуя провести дополнительное медицинское обследование с привлечением независимых медицинских экспертов с Украины и украинского Омбудсмена Людмилы Денисовой.

Петрашис также заявил, что ранее Гриб неоднократно проходил обследование в разных лечебных учреждениях, включая Ростовский медицинский университет РостГМУ.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.

Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

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