Переворот в Абхазии: может ли Россия потерять контроль над оккупированной территорией

/ Фото: sputnik-abkhazia.ru

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Массовый пятидневный протест в столице непризнанной Абхазии Сухуми, который сопровождался штурмом "президентской администрации", закончился очередной сменой власти. Так называемый "президент" оккупированной Россией грузинской Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку и не будет участвовать во внеочередных "выборах" 22 марта. Сразу за ним сложил свои полномочия и "вице-президент" Аслан Барциц. Исполнять обязанности "президента" будет "премьер" Валерий Бганба.

Кризис, по словам абхазской "оппозиции", разрешился после визита московских эмиссаров – помощника президента РФ Владимира Путина, архитектора аннексии Крыма и последующей интервенции на Донбасс Владислава Суркова и замсекретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева. Правда, по словам экспертов, разруливал ситуацию на самом деле лично Сурков, как и пять лет назад во время похожего переворота. Официальный Тбилиси, как и мировое сообщество, ни прошедшие, ни будущие "выборы" не признает. Однако грузинские политологи подчеркивают, что у Тбилиси нет комплексной стратегии ни по Абхазии, ни по Южной Осетии, что осложняет влияние на происходящие там процессы.

Как действует оккупационный режим?

Конфликты в Абхазии и Южной Осетии вспыхнули вначале 90-х. Причем, по словам министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия (в 2012 – 2016 гг.) Пааты Закареишвили, это стало первым этапом имперских амбиций России: в 1990-м – в Южной Осетии, в 1991-м – в Абхазии. Россия играла там на этнических противостояниях. Масла в огонь подлила массовая раздача российских паспортов в 2002 году. После военной агрессии России против Грузии в 2008-м, Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а через год разместила там свои военные базы.

По словам грузинских политиков, после войны в 2008-м официальный Тбилиси фактически отгородился от оккупированных Россией территорий и не проводил политику, направленную на деоккупацию и реинтеграцию. Лишь год назад начала действовать правительственная программа "Шаг к будущему". В интервью сайту "Сегодня" посол Украины в Грузии Игорь Долгов объяснял, что программа создает возможности для людей с оккупированных территорий получать в Грузии медицинскую помощь, дает доступ к образованию и поддерживает абхазский язык.

Однако, по словам Игоря Долгова, не Тбилиси отрезал эти территории, а Россия, путем прямой агрессии и развития военного присутствия на этих землях. По словам дипломата, в Абхазии, как и в оккупированном Крыму, вводятся внутренние ограничения и требования, которыми предусмотрено, что, если человек, проживая на территории Абхазии, не получил местный паспорт, он не может принимать участие в местных выборах, получать социальные льготы, не имеет доступа к образованию и т.д.

"То есть грубым административным давлением заставляют людей брать эти паспорта. Там есть марионеточный режим, эти "выборы" никем не признаются, эта самостоятельность никем не признается. Но вместе с тем для тех грузин, которые остались на территории Абхазии и не сбежали после войны 1993 года (а их было, напомню, 250 тыс, а сейчас, по разным оценкам, 30-40 тыс) эта оккупационная власть создает условия, при которых жизнь с грузинскими паспортами становится невозможной", – объяснял сайту "Сегодня" Игорь Долгов.

Очередной "переворот"

В августе-сентябре 2019 года в Абхазии прошли "президентские выборы". Победил тогдашний "глава" непризнанной республики Рауль Хаджимба, набрав во втором туре 47,4%. С этим не согласилась "оппозиция", заявив, что по "закону" необходимо набрать более 50%. При этом их кандидат Алхас Квициния во втором туре набрал 46,17%.

Масштабные акции протестов "оппозиции", которые переросли в штурм "администрации президента", в Сухуми начались 8 января. "Президент" Рауль Хаджимба до последнего держался за власть, обвиняя в организации митингов боевиков "ДНР". Так, по данным "Эхо Кавказа", одна из главных фигур протеста в Абхазии – Ахра Авидзба, воевавший против Украины в составе банды "Пятнашка" (бригада "ДНР"). Одним из главных организаторов митинга его подают и российские СМИ.

/ Фото: Reuters

Захват "администрации президента"

"Разруливать" ситуацию приехали помощник президента РФ Владислав Сурков и замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев, хотя официально Кремль озвучивал тезис, что это разногласия между отдельными лицами и кланами. Появлялись даже вбросы, что происходящее в Абхазии – война разных башен Кремля.

По словам эксперта по международным вопросам Натальи Ищенко, главной причиной очередного переворота власти в Абхазии стала попытка России усилить свое влияние и контроль в регионе.

"В 2014-м в Абхазии была приблизительно такая же ситуация. Были протесты, "президента" заставили уйти в отставку и объявили новые выборы. Тогда это разруливал лично Сурков. Пять лет назад он поддерживал Рауля Хаджимбу, тогдашнего лидера оппозиции, которого сегодня отправил в отставку. Предыдущего "президента" в 2014-м убрали, когда он начал раздавать абхазские паспорта грузинским беженцам, которые пытались вернуться. Сейчас Рауля Хаджимбу убирают, когда его команда якобы начала войну с абхазскими криминальными авторитетами на стороне грузинских криминальных авторитетов. Магистральная линия Кремля – избавиться от любого грузинского влияния на абхазские территории. И речь не идет о том, что Москва кого-то поддерживает или не поддерживает. Просто меняются исполнители политической линии Кремля "на месте", а никакого другого реального влияния, кроме "сурковского", то есть, кремлевского, в Абхазии нет", – сказала сайту "Сегодня" Наталья Ищенко.

В пятницу 10 января "Верховный суд" Абхазии признал незаконным решение "ЦИКа" о победе Рауля Хаджимбы. Однако поставить точку в пятидневном кризисе удалось лишь к вечеру 12 января, когда Хаджимба официально подал в отставку, а "избирательная комиссия" назначила внеочередные "выборы" на 22 марта. При этом, по словам лидера абхазской "оппозиции" Аслана Бжании (относительно недавно вернулся в Абхазию из Москвы, где проходил лечение после отравления, из-за которого не смог принять участие в "президентских выборах" в августе-сентябре 2019 года), который намерен участвовать в досрочных "президентских выборах", кризис удалось преодолеть именно благодаря "особому воздействию Нургалиева и Суркова". При этом сам Сурков лично не встречался с Хаджимбой, а лишь поговорил с ним по телефону.

В понедельник, 13 января "парламент" непризнанной Абхазии официально принял отставку Рауля Хаджимбы, назначив исполняющим обязанности непризнанной республики "премьера" Валерия Бганбу. По информации российской службы BBC, в ближайшее время "парламент" непризнанной Абхазии может уточнить формулировки избирательного "закона", чтобы избежать в будущем судебных разбирательств, которые привели к нынешнему кризису. Однако, все это никак не повлияет на российское влияние в регионе. По словам экспертов, бюджет Абхазии более чем на 50% состоит из прямых дотаций, которые выделяются из российского бюджета. К тому же, немаловажную роль играет российское военное присутствие на оккупированных грузинских территориях.

"Думаю, что влияние России на Абхазию всегда ограничивалось прямым влиянием на внутреннюю политику. Это третий внутриполитический кризис за последнее время. В 2004, 2014 и 2014 годах уже были кризисы. Теперешний показывает, насколько абхазская политика турбулентна и разделена. Однако в Москве знают, что ни один абхазский лидер не может позволить себе испортить отношения с Россией. Все зависят от России как от покровителя", – сказал сайту "Сегодня" старший научный сотрудник Carnegie Europe Томас де Ваал, который специализируется на Восточной Европе и Кавказском регионе.

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