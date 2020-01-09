В Абхазии штурмуют администрацию "президента" (видео)

Противники победившего на выборах "президента" прорвались в админздание в Сухуми

В "столице" непризнанной миром "Республики Абхазия" городе Сухуми произошла попытка штурма администрации "президента" Рауля Хаджимба.

Как сообщает "Абхазия-Информ", днем 9 января у Абхазского драматического театра началась протестная акция сторонников проигравшего во втором туре выборов Алхаса Квицинии.

Позже они переместились к зданию администрации, где сотни демонстрантов попытались пройти внутрь. Когда силовики их не пустили, они предприняли попытку штурма, сняли с петель двери и унесли.

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Части митингующих удалось прорваться в здание, а остальные вступили в стычки с силовиками.

Кроме того, протестующие выбили окно, через которое также пытаются проникнуть внутрь задания.

Напомним, по итогам второго тура "президентских выборов" в Абхазии 8 сентября кандидат Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов избирателей, а его оппонент Алхас Квициния – 46,17%. Последний потребовал признать результаты выборов недействительными, его поддержали девять оппозиционных партий.

Они аргументировали свою позицию тем, что для победы на президентских выборах в Абхазии кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов, но Верховный суд Абхазии отклонил иск Квицинии.

Напомним, ранее в интервью сайту "Сегодня" посол Украины в Грузии Игорь Долгов рассказал о программе по реинтеграции населения оккупированных Россией земель, которую разработали в Тбилиси.

Кроме того, мы сообщали о том, что украинцы с неподконтрольного Донбасса ездят в Абхазию целыми организованными турами, несмотря на то, что за такой отдых им может грозить тюрьма.

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