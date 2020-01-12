"Государственный переворот" в Абхазии: марионетка Кремля подал в отставку

Уладить разгорающиеся страсти в непризнанной "республике" сумел только приехавший из Кремля Владислав Сурков

Рауль Хаджимба. Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

На фоне протестов, охвативших "столицу" непризнанной миром "республики Абхазия", город Сухум, "президент" подконтрольного России образования подал в отставку.

Заявление Рауля Хаджимбы после переговоров с лидером оппозиции Асланом Бжанией и непродолжительных консультаций 12 января зачитал бывший абхазский "премьер-министр" Сергей Шамба.

"Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране", — зачитал его заявление "экс-премьер" Сергей Шамба.

В свою очередь, спикер "парламента" Абхазии Валерий Кварчия заявил, что исполнять обязанности главы "государства" будет "премьер-министр".

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Стоит отметить, что на фоне беспорядков в Сухуми прибыл помощник президента России Владислав Сурков, который считается главным координатором кремлевских прокси – Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, а также так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, по итогам второго тура "президентских выборов" в Абхазии 8 сентября кандидат Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов избирателей, а его оппонент Алхас Квициния – 46,17%. Последний потребовал признать результаты выборов недействительными, его поддержали девять оппозиционных партий.

Они аргументировали свою позицию тем, что для победы на президентских выборах в Абхазии кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов, но Верховный суд Абхазии отклонил иск Квицинии.

Из-за этого 9 января протестующие в Сухуми взяли штурмом администрацию "президента", а "депутаты парламента" Абхазии призвали Хаджимбу добровольно уйти в отставку ради стабилизации обстановки.

В итоге 10 января "ЦИК Абхазии" отменил результаты выборов.

Кроме того, мы сообщали о том, что украинцы с неподконтрольного Донбасса ездят в Абхазию целыми организованными турами, несмотря на то, что за такой отдых им может грозить тюрьма.

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