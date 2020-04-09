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Песков боится заразиться коронавирусом: носит на пиджаке "блокатор"

9 апреля, 11:53

Станислав Кожемякин

Клиническая эффективность подобных устройств не доказана

Пока российские компании выпускают украшения в виде коронавируса, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил защититься от инфекции так называемым "блокатором вирусов".

Российские журналисты заметили, что 8 апреля он надел на видеосовещание Владимира Путина с правительством и главами регионов бейдж с пропитанным диоксидом хлора материалом.

На сайте японской компании, которая производит данные "блокаторы", говорится, что, распыляясь. это вещество обеззараживает воздух и обладает антивирусным, антибактериальным и антиплесневым действием.

Поэтому, очевидно, таким образом правая рука Путина решил защититься от коронавирусной эпидемии, несмотря на то, что клинически эффективность данных приспособлений подтверждена не была.

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Также Дмитрий Песков признался, что купил "блокатор" лично в аптеке.

Фото: Life

Из-за такого подхода спикер Кремля стал посмешищем в соцсетях, пользователи которого посоветовали ему с тем же успехом носить чеснок на веревке.

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За последние сутки в России было обнаружено 1459 новых случаев коронавирусной инфекции, совокупное число которых теперь достигает 10 131. При этом с начала эпидемии 76 пациентов скончались, а 698 выздоровели.

Напомним, накануне Владимир Путин выступил с видеообращением к соотечественникам по поводу эпидемии и борьбы с коронавирусом. При этом он сравнил инфекцию с печегами и половцами, чем тоже рассмешил соцсети.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия коронавирус Дмитрий Песков

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