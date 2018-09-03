Песков назвал "сливом" воспоминания Олланда об угрозах в адрес Порошенко

Вчера, 23:59

Песков считает "некорректным" высказывания бывших политиков, которые "допускают подобные вещи в отношении действующих политиков"

Путин и Порошенко. Фото: архив
Путин и Порошенко. Фото: архив

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опубликованные экс-президентом Франции Франсуа Олландом мемуары, где Путин обещал Петру Порошенко "стереть в порошок" украинскую армию "некорректным раскрытием информациии" и "сливом". 

Об этом Песков заявил в интервью на телеканале "Россия-1", которое вышло в эфир 2 сентября.

"Это ненормально. Скорее можно однозначно сказать, что это некорректное раскрытие информации. Подобные "сливы", которые зачастую не соответствуют реальности, они только вредят", – заявил Песков.

Он добавил, что считает "некорректным" высказывания бывших политиков, которые "допускают подобные вещи в отношении действующих политиков".

Ранее Песков опроверг, что Путин угрожал Порошенко на переговорах в минском формате в 2015 году. Он заявил, что "был практически на всех переговорах" и не слышал такой фразы.

Напомним, в своих мемуарах Олланд рассказал, как Порошенко и Путин ссорились в Минске в феврале 2015 года, когда шли переговоры из-за ожесточенных боев на дебальцевском плацдарме. По его словам, глава украинского государства защищал суверенитет Украины, когда Путин требовал автономию для частей восточных украинских регионов. Экс-президент Франции отметил, что разговор был на повышенных тонах.
Путин, Порошенко, Песков, Олланд, Петр Порошенко, высказывания
Источник:

Интерфакс

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