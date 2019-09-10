Песков подтвердил, что в Кремле работал агент ЦРУ Смоленков

Олег Смоленков, имя которого в американских СМИ связывают с очередным шпионским скандалом в отношениях Россия-США, действительно работал в администрации президента РФ, но не на высокой должности. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Смоленков "несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей".
Пресс-секретарь уточнил, что этот сотрудник был уволен порядка двух или трех лет назад.
Смоленков по роду службы не имел прямых контактов с президентом РФ, добавил Песков. На вопрос журналистов в связи с публикациями СМИ, действительно ли Смоленков был агентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Я не могу это подтвердить, потому что я не знаю, был ли он агентом или нет".
Таким образом, Песков прокомментировал публикации американского телеканала CNN о "высокопоставленном и очень ценном агенте американской разведки" Олеге Смоленкове, которого секретно вывезли из России два года назад.
Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля информация о местонахождении Смоленкова в данный момент, Песков ответил отрицательно.
"Мы не занимаемся розыском людей. Я только в данном случае могу констатировать, что действительно был такой сотрудник администрации, и что он несколько лет назад был уволен", - сказал Песков, отметив, что не располагает информацией, пропал ли после этого увольнения Смоленков.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники из администрации американского президента Дональда Трампа сообщил, что ЦРУ было вынуждено вывезти из России агента, имевшего доступ в Кремль и располагавшего ценной информацией. Это произошло в 2017 году.
По данным источников телеканала, "шпион имел доступ к Путину и смог даже предоставлять изображения документов со стола российского лидера". При этом он работал на ЦРУ в течение 10 лет.
Вывод агента был обусловлен опасениями его разоблачения, поскольку Трамп и его окружение слишком открыто и неосторожно обращались с полученной от агента информацией.
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