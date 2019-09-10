Песков подтвердил, что в Кремле работал агент ЦРУ Смоленков

Песков утверждает, что Смоленков по роду службы не имел прямых контактов с президентом РФ

/ Фото: Pixabay

Олег Смоленков, имя которого в американских СМИ связывают с очередным шпионским скандалом в отношениях Россия-США, действительно работал в администрации президента РФ, но не на высокой должности. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Смоленков "несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей".

Пресс-секретарь уточнил, что этот сотрудник был уволен порядка двух или трех лет назад.

Смоленков по роду службы не имел прямых контактов с президентом РФ, добавил Песков. На вопрос журналистов в связи с публикациями СМИ, действительно ли Смоленков был агентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Я не могу это подтвердить, потому что я не знаю, был ли он агентом или нет".

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Таким образом, Песков прокомментировал публикации американского телеканала CNN о "высокопоставленном и очень ценном агенте американской разведки" Олеге Смоленкове, которого секретно вывезли из России два года назад.

Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля информация о местонахождении Смоленкова в данный момент, Песков ответил отрицательно.

"Мы не занимаемся розыском людей. Я только в данном случае могу констатировать, что действительно был такой сотрудник администрации, и что он несколько лет назад был уволен", - сказал Песков, отметив, что не располагает информацией, пропал ли после этого увольнения Смоленков.

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Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники из администрации американского президента Дональда Трампа сообщил, что ЦРУ было вынуждено вывезти из России агента, имевшего доступ в Кремль и располагавшего ценной информацией. Это произошло в 2017 году.

По данным источников телеканала, "шпион имел доступ к Путину и смог даже предоставлять изображения документов со стола российского лидера". При этом он работал на ЦРУ в течение 10 лет.

Вывод агента был обусловлен опасениями его разоблачения, поскольку Трамп и его окружение слишком открыто и неосторожно обращались с полученной от агента информацией.

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