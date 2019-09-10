ЦРУ вывезло из России агента, который имел доступ к Путину – СМИ

Этот агент, чьё имя не раскрывается, считался источником высшего уровня внутри Кремля

Фото: kremlin.ru

Центральное разведывательное управление США было вынуждено вывезти из России агента, имевшего доступ в Кремль и располагавшего ценной информацией. Это произошло в 2017 году.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники из администрации президента Трампа.

Этот агент, чьё имя не раскрывается, "считался источником высшего уровня внутри Кремля, высших инфраструктурах национальной безопасности", сообщают СМИ.

По данным источников телеканала, "шпион имел доступ к Путину и смог даже предоставлять изображения документов со стола российского лидера". При этом он работал на ЦРУ в течение 10 лет.

Вывод агента был обусловлен опасениями его разоблачения, поскольку Трамп и его окружение слишком открыто и неосторожно обращались с полученной от агента информацией.

Решению о выводе агента из России способствовало также то, что в СМИ появились сообщения о существовании у ЦРУ источника ценной информации, близкого к российскому руководству.

В ответ на просьбу прокомментировать информацию, директор ЦРУ по связям с общественностью Бриттани Браммелл, сказала CNN: "Сообщение CNN о том, что ЦРУ принимает решения о жизни или смерти, основанные на чем-то другом, кроме объективного анализа..., является просто ложным".

Реклама

Пресс-секретарь госсекретаря Майк Помпео отказался от комментариев. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем сказала: "Репортаж CNN не только неверен, он может подвергнуть опасности жизни людей".

Также телеканал NBC, ссылаясь на свои источники, сообщил, что указанный в сообщении CNN российский шпион сейчас открыто проживает в районе Вашингтона под своим именем, но находится под охраной американского правительства.

NBC отметило в своем сообщении, что знает имя этого человека, однако не называет его и скрывает другие детали "по просьбе официальных лиц США, которые говорят, что разглашение такой информации может поставить под угрозу его жизнь".

В тренде Информатака и отказ в оружии: как Москва давит на Баку за азербайджанский газ

Телеканал утверждает, что один из сотрудников телеканала прибыл ранее в понедельник к дому, где проживает предполагаемый бывший информатор ЦРУ. Однако спустя несколько минут на место подъехали "двое молодых людей на внедорожнике", которые представились друзьями жильца дома и задали ряд вопросов относительно того, по какой причине репортер заинтересовался им. По словам источников телеканала, скорее всего предполагаемый шпион будет перемещен в другое место из соображений безопасности.

Напомним о другом шпионском скандале, который связан с Россией: ранее в аэропорту Неаполя был арестован гражданин России Александр Коршунов на основании международного ордера, выданного США. Сотрудники посольства РФ в Италии получили консульский доступ к задержанному.

Российские дипломаты посетили Госдепартамент в связи с задержанием Коршунова и выразили американским властям решительный протест, потребовав отозвать запрос на экстрадицию россиянина из Италии. Решение о его экстрадиции в США будет принимать итальянский суд на основе предоставленных обвинением доказательств вины. Защита требует освободить россиянина из-под стражи.

Министерство юстиции США сообщило, что Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки. Согласно американскому законодательству, сговор с целью кражи коммерческой тайны грозит десятью годами лишения свободы

Коршунов является директором по развитию бизнеса ОДК. По неподтвержденным данным, менеджер прибыл Италию в отпуск.

Итальянский суд должен рассмотреть вопрос об экстрадиции задержанного россиянина в США.

Напомним, в июле австрийские власти объявили в международный розыск 65-летнего гражданина России Игоря Зайцева, которого заподозрили в шпионаже.

Мы также писали об аресте в США россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории Америки. Женщину приговорили к 1,5 года лишения свободы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама