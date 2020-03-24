Песков приказал уничтожить телефон, на который сняли Путина (видео)

Секретарь президента России отрицает, что его приказ связан с секретностью

Во время визита президента России Владимира Путина в инфекционную больницу, где содержат больных коронавирусом, его пресс-секретарь Дмитрий Песков попросил медиков уничтожить телефон, на который снимали хозяина Кремля.

Об этом он сказал на видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом Life Shot.

"По Telegram отправите, там один только контакт — написано "Дима", телефон оставляете себе и потом уничтожаете", – говорит на снятых кадрах одетый в обычный плащ и медицинскую маску Песков женщине в лифте.

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Имелось в виду снять фото и видео с Владимиром Путиным, когда он в желтом костюме биозащиты ходил по больнице в подмосковной Коммунарке.

Когда Дмитрия Пескова попросили объяснить случившееся, он сказал, что просьба уничтожить телефон связана не с секретностью, а с тем, что у пресс-службы не было времени ждать дезинфекции.

"Мы не можем подвергать президента риску", – сказал он.

Напомним, что визит Владимира Путина в спецбольницу состоялся 24 марта. Как сообщалось, в этом же медицинском учреждении лежит эстрадный певец Лев Лещенко с супругой.

Всего в России насчитывается 495 пациентов с коронавирусной инфекцией, а 22 человека выздоровело. Больше половины всех заболевших – 290 – обнаружили в Москве. Последнюю неделю в стране каждый день обнаруживается больше полусотни новых заболевших.

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