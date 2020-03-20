В Москве у десятков человек обнаружили коронавирус

За сутки в России обнаружили больше полусотни новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки количество людей с подтвердившимся диагнозом коронавирусной инфекции в России выросло на четверть.

Как сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением болезни, состоянием на 20 марта в стране обнаружено 253 случая заражения – это на 54 больше, чем днем ранее.

Новые случаи инфицирования зафиксировали в девяти регионах: больше всего – в Москве (33), еще шесть – в Якутии, по четыре – в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два – в Кировской и Новосибирской областях, по одному – в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.

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Как утверждается, в последние две недели заразившиеся посещали страны, где распространился вирус, но сейчас находятся в инфекционных боксах.

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Кроме того, лица, с которыми они контактировали, определены, их обследуют на предмет наличия COVID-19.

Напомним, накануне стало известно о смерти в России первой пациентки с коронавирусом. Ею стала 79-летняя женщина в Москве, у которой было множество других болезней.

Также сообщалось, что Роспотребнадзор начал испытания шести прототипов вакцин, внедрять которые обещают в октябре-декабре 2020 года.

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