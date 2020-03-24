Путин в спецхалате и респираторе посетил больницу с зараженными коронавирусом

Президент прибыл в подмосковную инфекционную больницу во всем "обмундировании"

Российский президент Владимир Путин посетил инфекционную больницу в подмосковном поселке Коммунарка, в которую из столицы РФ свозят всех больных с подозрением на коронавирус.

Прокремлевские СМИ уже прозвали это двухэтажное здание "символом борьбы с эпидемией", несмотря на скандал: одну из россиянок, которая сдала отрицательный тест на COVID-19, сначала оставили в стационаре, а потом подселили к ней других пациентов, которые на тот момент не сдавали анализы.

Путина же запустили в больницу в необходимом "обмундировании": костюме биозащиты и респираторе. Видео визита на своей странице в Twitter опубликовал российский пропагандист Дмитрий Смирнов.

В рамках визита президент пообщался с персоналом медицинского учреждения.

Любопытно, что среди прочих россиян в Коммунарке лежит и известный российский эстрадный певец Лев Лещенко с супругой. Они решили обратиться за медицинской помощью, так как почувствовали недомогание и заподозрили у себя коронавирус.

Согласно официальным данным российских властей, за последние сутки в стране обнаружено 57 новых случаев заражения. Состоянием на 24 марта в РФ насчитывается 495 пациентов с коронавирусной инфекцией, а 22 человека выздоровело. Больше половины всех заболевших – 290 – обнаружили в Москве.

В то же время, врач российской футбольной команды "Арсенал" из Тулы Александр Резепов призвал умножать официальные данные на 100, чтобы получить приблизительные реальные масштабы пандемии в РФ.

Напомним, ранее мы писали, что из-за коронавируса может не состояться назначенное на 22 апреля "всенародное голосование", призванное узаконить изменения в Конституцию РФ и обнуление сроков Путина.

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