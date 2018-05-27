Песков рассказал о своих снах со строгим Путиным

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, рассказал, что видит во сне российского своего шефа неизменно строгим, отчего просыпается в поту. Об этом он рассказал в эфире НТВ.

"Он мне снится всегда, когда он очень строгий. (...) [После этого] ты весь мокрый просыпаешься", — поведал он. В то же время, отвечая на вопрос, не надоела ли ему эта работа за последние годы, заверил, что "никакой оскомины это не набивает, и, хотя иногда очень тяжело физически, это настолько уникальный опыт".

Отдельно Песков сделал верноподданное заявление о Путине, назвав его "уникальным".

"Это уникально, потому что это находится за рамками простого человека. И иметь к этому хоть какую-то причастность — это супервозможность, это выпадает один раз в жизни. И тот, кому это выпадает, он, конечно, пребывает в эйфории постоянной", — добавил он.

Напомним, ранее Песков, комментируя сообщение американского телеканала о неудачных испытаниях российских крылатых ракет, порекомендовал журналистам верить Владимиру Путину.

Перед этим Путин на встрече с президентом Центрально-Африканской республики предложил тому обсудить несколько вариантов, чтобы активизировать двустороннее сотрудничество. По словам хозяина Кремля, модель сотрудничества, которая была между ЦАР и СССР, не должна быть забыта.