"Верьте Путину": Песков оригинально ответил на сообщения о провале ракетных испытаний

По данным СМИ, самый успешный испытательный полет крылатой ракеты длился не более двух минут

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение американского телеканала о неудачных испытаниях российских крылатых ракет, порекомендовал журналистам верить Владимиру Путину.

"Слушайте президента Российской Федерации Владимира Путина и верьте ему", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее американский канал CNBC сообщил о том, что испытания российской крылатой ракеты с ядерным двигателем, о которой в ходе своего Послания к Федеральному Посланию рассказал Путин, в период с января 2017 по февраль 2018 года ни разу не увенчались успехом.

По данным телеканала, самый успешный испытательный полет длился не более двух минут, после чего ракета стала неуправляемой и рухнула на землю. По их словам, для запуска ракеты, которая разрабатывалась с начала 2000 годов, используется обычный двигатель, после чего для полета происходит переключение на ядерный двигатель.

Впрочем, это не помешало России похвастаться запуском гиперзвуковой ракеты "Кинжал" и заявить, что в ходе испытания якобы подтвердились ее тактико-технические характеристики и временные показатели.