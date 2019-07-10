Пилот черногорских авиалиний потерял сознание во время полета

Посадка прошла в штатном режиме

Фото: Pixabay

Самолет авиакомпании "Монтенегро Эйрлайнс", следовавший из черногорского Тивата в московский аэропорт Домодедово, экстренно сел в Калуге из-за обморока у одного из пилотов экипажа. Об этом сообщили в авиационных службах.

"При подлете к Москве, когда самолет уже пошел на снижение, первый пилот почувствовал себя плохо и потерял сознание. Лайнер был вынужден совершить из-за этого посадку в калужском аэропорту", - сказал источник.

По его словам, посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Состояние пилота уточняется.

"Самолет черногорской авиакомпании, следовавший по маршруту Тиват - Москва, объявил об экстренной ситуации на борту и при подлете к Москве пошел резко на снижение", - сказал собеседник агентства.

По данным интернет-ресурса "Флайтрадар", самолет Fokker 100 вылетел более двух с половиной часов назад.

Вчера самолет EasyJet, направлявшийся в Лондон, на земле врезался в другой самолет в амстердамском аэропорту Схипхол в Нидерландах. Airbus A320 столкнулся с Boeing, когда отъезжал от терминала.

Как мы писали ранее, в аэропорту американского Бостона совершил экстренную посадку лайнер с сотнями человек, на борту которого произошел пожар.

По данным BBC, ЧП случилось в ночь на 5 июля с рейсом VS138 авиакомпании Virgin Atlantic, которую ранее признали лучшим авиаперевозчиком Европы. Самолет направлялся из Нью-Йорка в Лондон.

Внезапно на борту воздушного судна с 217 пассажирами вспыхнул пожар. Причиной возгорания следователи считают неисправное устройство для подзарядки гаджетов.

Напомним, ранее с Virgin Atlantic случился другой, менее опасный, инцидент - 36-летняя Ребекка Найш, которая летела из Лондона в Лас-Вегас, нашла на своем кресле женские кружевные трусы.

А несколько лет назад пилота Virgin Atlantic, управлявшего самолетом, который летел из Лондона в Нью-Йорк, ослепили лазером, из-за чего он принял решение о срочной посадке в качестве меры предосторожности.

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