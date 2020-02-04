"Плюньте ж ему в рожу": Путин внезапно "вышел в народ" и опозорился

Никто не поверил в искренность "случайного" инцидента в Череповце

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в город Череповец Вологодской области РФ, где с ним произошел курьезный инцидент.

В ходе своего визита хозяин Кремля посетил местные образовательные, спортивные и прочие учреждения, а также провел встречу с общественностью.

Но перед этим Путин спровоцировал конфуз – остановил свой кортеж из десятка автомобилей ДПС, Федеральной службы охраны РФ и прочих спецслужб, чтобы "пообщаться с россиянами, собравшимися у ограждения".

Пожимая руки стоящим на морозе людям, Путин констатировал очевидное: "Вы же замерзли". Видео с места событий у себя на странице в Twitter опубликовал кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.

Впрочем, пользователей в соцсетях это не проняло, и они сошлись во мнении, что это, как и многие другие случаи "общения с народом", больше напоминает постановку – как с продавщицей мороженого на авиасалоне МАКС-2019.

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"Все кланяются гебнявому барину, а потом кряхтят, мол, жизнь дорогая, в магазине одно го*но продают, лекарства поддельные, пенсии маленькие. Так плюньте ж ему в рожу, это его рук дело", – написал пользователь Arnold Netakoy.

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Напомним, во время визита в Палестинскую автономию с Путиным произошел другой подстроенный инцидент: прямо перед ним с солдата из почетного караула упала фуражка, и президент надел ее на военного.

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