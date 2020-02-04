Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,08
27,75

"Плюньте ж ему в рожу": Путин внезапно "вышел в народ" и опозорился

4 февраля, 17:58

Никто не поверил в искренность "случайного" инцидента в Череповце

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в город Череповец Вологодской области РФ, где с ним произошел курьезный инцидент.

В ходе своего визита хозяин Кремля посетил местные образовательные, спортивные и прочие учреждения, а также провел встречу с общественностью.

Но перед этим Путин спровоцировал конфуз – остановил свой кортеж из десятка автомобилей ДПС, Федеральной службы охраны РФ и прочих спецслужб, чтобы "пообщаться с россиянами, собравшимися у ограждения".

Пожимая руки стоящим на морозе людям, Путин констатировал очевидное: "Вы же замерзли". Видео с места событий у себя на странице в Twitter опубликовал кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.

Впрочем, пользователей в соцсетях это не проняло, и они сошлись во мнении, что это, как и многие другие случаи "общения с народом", больше напоминает постановку – как с продавщицей мороженого на авиасалоне МАКС-2019.

Реклама

"Все кланяются гебнявому барину, а потом кряхтят, мол, жизнь дорогая, в магазине одно го*но продают, лекарства поддельные, пенсии маленькие. Так плюньте ж ему в рожу, это его рук дело", – написал пользователь Arnold Netakoy.

В тренде
Авиакатастрофа MH17 на Донбассе: Нидерланды предъявили первые обвинения

Напомним, во время визита в Палестинскую автономию с Путиным произошел другой подстроенный инцидент: прямо перед ним с солдата из почетного караула упала фуражка, и президент надел ее на военного.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия курьез пропаганда троллинг Владимир Путин

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле разразились истерикой из-за слов Зеленского о причинах Второй мировой войны
В Кремле разразились истерикой из-за слов Зеленского о причинах Второй мировой войныРоссия
В России кавказцы угрозами заставили студентку просить прощения за
В России кавказцы угрозами заставили студентку просить прощения за "грязные" танцы: видеоРоссия
У Путина сделали новое циничное заявление об Украине
У Путина сделали новое циничное заявление об УкраинеПолитика
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о Крыме
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о КрымеПолитика
Встреча Зеленского с Путиным: Ермак прояснил один важный момент
Встреча Зеленского с Путиным: Ермак прояснил один важный моментПолитика
Зеленский разозлил россиян высказыванием о вине СССР во Второй мировой
Зеленский разозлил россиян высказыванием о вине СССР во Второй мировойПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...