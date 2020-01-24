"Еле дотянулся до головы": Путин надел фуражку солдату и стал посмешищем в Сети

Визит президента России Владимира Путина в Палестинскую автономию не ограничился лишь одним конфузом.

Кроме того, что палестинский оркестр позорно исполнил гимн РФ, Путин поднял фуражку офицера из почетного караула, который его встречал.

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Инцидент случился 23 января в Вифлееме. Как видно на видео, проходя мимо служащих гвардии, Путин поднял фуражку, надел ее на военнослужащего и показал ему большой палец вверх.

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И хотя автор ролика, личный фотограф председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса, Мохаммед Атик посчитал это проявлением уважения к палестинцам, у пользователей соцсетей на это нашлось свое мнение.

А некоторым пользователям "сценарий" случившегося напомнил аналогичный инцидент с американским президентом Дональдом Трампом, который случился на авиабазе "Эндрюс" в штате Мэриленд 2,5 года назад.

Стоит отметить, что в Палестину Путин приехал после визита в Израиль, где проходил форум памяти жертв Холокоста. На мероприятии с хозяином Кремля произошел другой конфуз – он не заметил принца Чарльза. Когда ему на это указали, то Путин помахал наследнику британского престола и протянул руку для приветствия. После неловкого рукопожатия Чарльз побагровел и отвернулся.

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