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Побагровел и отвернулся: принц Чарльз неловко пожал руку Путину

23 января, 21:17

Президент России не соблюдает правила королевского протокола

/ Фото: Abir Sultan/Pool via REUTERS

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Президент России Владимир Путин не заметил принца Чарльза на памятной церемонии в Иерусалиме. Но когда ему на это указали, все-таки поздоровался с британским наследником.

Он помахал ему и протянул руку для приветствия. Но принц Чарльз неловко пожал руку Путину, потом побагровел и отвернулся.

В соцсетях высмеяли неловкое приветствия представителей двух стран.

Напомним, что ранее в Кремле объяснили, почему Зеленский и Путин разминулись в Израиле. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. Не было. Владимир Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум памяти жертв Холокоста", — сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Иерусалим из-за нехватки времени не имел возможности провести полноформатные встречи с другими главами государств и правительств, приглашенными на форум памяти жертв Холокоста.

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Россия приветствие чарльз иерусалим Принц Чарльз Владимир Путин

Источник: Сегодня

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