"Победобесие как оно есть": "пивной танк Победы" в России возмутил соцсети

В одном из российских супермаркетов извратили советский символ победы над фашизмом

Фото: vk.com/nezavisimyynoyabrsk.

Пока россияне отходят от георгиевских лент со свастиками, которые начали продавать в преддверии Дня Победы, им предложили новые оригинальные дизайнерские решения к 9 мая, например, "Пивной танк Победы".

Тематическое "боевое орудие" обнаружили в одном из супермаркетов города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Фото: vk.com/nezavisimyynoyabrsk

Как видно на фото, конструкция представляет из себя стенд, оформленный в виде мангала с упаковками кетчупа вокруг и водруженным на него сооружением, похожим на советскую самоходную артиллерийскую установку.

Вдобавок к этому "танк" украсили георгиевскими лентами,, красными звездами и поставили на него пивные банки.

Снимок был выложен в сообществе "Независимый Ноябрьск" в соцсети "ВКонтакте".

"Какой позор", — подписал его автор публикации.

Участники сообщества разделили это мнение.

И подобное в России происходит с изрядной регулярностью. Например, несколько лет назад в Подмосковье обнаружили билборд ко Дню Победы, на котором изображен немецкий экипаж в кабине бомбардировщика Ju-88.

А в прошлом году в одном из магазинов в российском Сургуте перед празднованиями 9 мая появились тапочки с изображением воинов Великой Отечественной Войны.

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