"Победобесие как оно есть": "пивной танк Победы" в России возмутил соцсети
В одном из российских супермаркетов извратили советский символ победы над фашизмом
Пока россияне отходят от георгиевских лент со свастиками, которые начали продавать в преддверии Дня Победы, им предложили новые оригинальные дизайнерские решения к 9 мая, например, "Пивной танк Победы".
Тематическое "боевое орудие" обнаружили в одном из супермаркетов города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Как видно на фото, конструкция представляет из себя стенд, оформленный в виде мангала с упаковками кетчупа вокруг и водруженным на него сооружением, похожим на советскую самоходную артиллерийскую установку.
Вдобавок к этому "танк" украсили георгиевскими лентами,, красными звездами и поставили на него пивные банки.
Снимок был выложен в сообществе "Независимый Ноябрьск" в соцсети "ВКонтакте".
"Какой позор", — подписал его автор публикации.
Участники сообщества разделили это мнение.
И подобное в России происходит с изрядной регулярностью. Например, несколько лет назад в Подмосковье обнаружили билборд ко Дню Победы, на котором изображен немецкий экипаж в кабине бомбардировщика Ju-88.
А в прошлом году в одном из магазинов в российском Сургуте перед празднованиями 9 мая появились тапочки с изображением воинов Великой Отечественной Войны.
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