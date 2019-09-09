Почему Путин не встречал пленных в аэропорту: Песков объяснил

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Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин не встречал обменянных граждан РФ в аэропорту в Москве, как это делал президент Украины Владимир Зеленский в Киеве во время обмена пленными, который состоялся в субботу, 7 сентября.

"Это не прерогатива главы государства. Он свою часть пути прошел, чтобы обмен состоялся. Это главное, а не его приезд или не приезд в аэропорт", – заявил Песков, слова которого цитирует журналист кремлевского пула Сергей Смирнов.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позитивно оценил прошедший в субботу обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, он считает, что это — повод для осторожного оптимизма на будущее.

"Это был обмен удерживаемыми лицами. Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен", — заявил журналистам представитель Кремля. По его мнению, прошедший обмен, "безусловно, дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения дальнейшей работы в русле поиска путей нормализации отношений между Россией и Украиной и, конечно, что главное — для обеспечения условий по реализации Минских договоренностей", – отметил Песков.

Подробнее об обмене пленными читайте и смотрите на сайте "Сегодня" в материале: "Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео".

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