Почти 40% жителей России не хотят, чтобы Путин снова стал президентом

Ранее стало известно, что каждый четвертый россиянин недоволен своим президентом Владимиром Путиным, а теперь оказалось, что почти двое из пяти россиян не хотят, чтобы он продолжал править страной после следующих президентских выборов.
Согласно результатам соцопроса, который провел "Левада-центр", 38% жителей России признались, что не хотят видеть Путина победителем выборов, которые должны пройти в 2024 году – это максимум с ноября 2014 года.
Но, видимо, их мечтам сбыться не суждено, поскольку еще 54% хотят, чтоб Путин продолжал править Россией.
Кроме того, упала до минимума надежда россиян на то, что президент сможет справиться с проблемами страны. В это верят лишь 24% опрошенных – самый низкий показатель с 2001 года.
Также наблюдается завершение в России эйфории от незаконной аннексии Крыма. Так, если в сентябре 2014 года 38% респондентов ответили, что "Люди убедились, что Путин успешно и достойно справляется с решением проблем страны", то сейчас таковых осталось лишь 27%.
Напомним, в мае этого года рейтинг доверия граждан РФ к Владимиру Путина обновил антирекорд, упав до уровня 31,7%.
Также, как мы писали, 36% россиян признались в том, что не хотят платить за незаконную аннексию Крыма. Этот показатель стал рекордным в подобных опросах "Левада-центра".
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