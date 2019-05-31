Под Нижним Тагилом в России сошел с рельсов состав с железной рудой
На месте происшествия работает восстановительный поезд Нижний Тагил
В пятницу, 31 мая 2019 года, на станции Смычка Нижнетагильского региона Свердловской железной дороги произошел сход 16 вагонов грузового поезда, груз – железная руда. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Свердловской железной дороги.
"Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Габарит пути не нарушен. Движение по станции не прерывается. На месте происшествия работает восстановительный поезд Нижний Тагил. Для выяснения обстоятельств инцидента создана комиссия Свердловской железной дороги", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Омской области более 20 грузовых вагонов военного состава, среди которых были пять цистерн с мазутом, перевернулись. Инцидент произошел на Свердловской железной дороге в пятницу, 30 ноября.
В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) сообщили, что на сошедших с рельсов платформах была гусеничная военная техника, следовавшая на ремонтный завод.
Кроме того, российские СМИ сообщают, что в составе размещались площадки с гаубицами для Минобороны РФ.
Напомним, в сентябре в России по вине военных поезд едва не сошел с рельсов. Инцидент произошел после того, как между станциями Сергеевка и Сохрановка перевозили военную установку.
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