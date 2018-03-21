"Похоже на дезу": Захарова прокомментировала слухи об отставке Лаврова

Сегодня, 21:58

Захарова уточнила, что при подготовке материала журналисты RTVI не обращались к ней

фото AFP
фото AFP

Спикер Министерства иностранных дел России российского Мария Захарова назвала данные о предстоящей отставке главы МИД Сергея Лаврова "подброшенной дезинформацией".

"Никаких источников, как я поняла, у канала нет, т.е. это даже не сплетня. Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу. Думаю, эта публикация RTVI – нечто вроде фейка. Возможно, не намеренного, а по недосмотру", - написала она в Facebook.

Захарова уточнила, что при подготовке материала журналисты RTVI не обращались к ней.

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Ранее российский телеканал RTVI со ссылкой на несколько источников заявил о возможной отставке главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Напомним, недавно Лавров упал на колени, когда поднимался на сцену на форуме "Россия – страна возможностей". Инцидент запечатлели корреспонденты российских изданий и снимки разлетелись по сети.

Ранее  министр иностранных дел России шепотом выругался матом во время встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейра.
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Источник:

"Сегодня"

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