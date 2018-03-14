"Не достоин своего поста": Британия внезапно отменила визит Лаврова

Тереза Мэй заявила, что Британия не позволит больше провокаций со стороны Кремля

Британия считает, что Россия причастна к отравлению экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, в связи с чем намерена не только выслать российских дипломатов, но и отказалась от визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй в ходе совета Нацбезопасности страны, передает 112.ua.

По ее словам, против России также будут введены дополнительные меры, о которых она не может сообщить.

"Это не в наших интересах – разрывать любой диалог с Россией, но после того, что произошло в нашей стране, отношения не останутся такими, как были. В частности, мы отменяем приглашение министру иностранных дел России посетить Великобританию. Также мы введем новые меры, чтобы предупредить угрозу от враждебных государств. Конечно, есть такие процедуры, о которых мы не можем объявить сейчас – это безопасность нашей страны. Но дальнейших провокаций со стороны России мы не позволим", – отметила Мэй.

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Как написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова, Мэй также сказала, что "министр иностранных дел России не достоин своего поста".

"Лавров – российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает президент России. Я понимаю, что вам бы хотелось думать иначе. Но ваш министр Борис Джонсон", – написала она.

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позже появилась новая версия отравления шпиона.

Мэй заявила, что Россия незаконно применила силу против Британии. По ее словам, ответственность за отравление Скрипаля и его дочери, очень вероятно, несет Россия.

В свою очередь Кремль считает информацию Великобритании по отравлению Скрипаля ненадежной. Песков утверждает, что Москва передала в Лондон доказательства своей непричастности.