Пошел по стопам Путина: патриарх Кирилл тоже хочет изменить конституцию РФ

Владимир Путин и патриарх Московский Кирилл / Фото: kremlin.ru

Не успело мировое сообщество переварить информацию о том, что Вселенский патриарх обвинил Московского патриарха Кирилла в расколе православного мира , как глава Русской православной церкви снова заставил говорить о себе.

Он предложил вписать в конституцию России упоминание о Боге. Выступление патриарха на праздновании 11-летия его интронизации процитировал глава синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram.

"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят", — сказал Кирилл и подчеркнул, что говорит не только о православных.

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"Если в гимне может быть "Хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей конституции?" — поинтересовался патриарх Московский.

По его мнению, вера в Бога — возвышенная идея, которая формирует личную, общественную и политическую нравственность. Он предложил начать дискуссию о необходимости такой поправки.

Напомним, 15 января в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин неожиданно заявил о передаче части своих полномочий Госдуме и анонсировал план по изменению конституции.

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