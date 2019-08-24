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После запуска ракеты в США Россия срочно проверила свои боеголовки

24 августа, 10:47

В Баренцевом море запустили ракеты морского базирования «Синева» и «Булаву"

Ракета 9М729 "Новатор"

Ракета 9М729 "Новатор" / Фото: Минобороны РФ

Спустя несколько дней после того, как в Соединенных Штатах состоялся запуск новой модификации крылатой ракеты Tomаhawk, Минобороны РФ провело пуски баллистических ракет.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе испытаний 24 августа в Баренцевом море запустили ракеты морского базирования: "Синеву" – с подлодки "Тула" и "Булаву" – с подлодки "Юрий Долгорукий".

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Военные утверждают, что запуск прошел успешно – ракеты поразили цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке, что якобы подтверждает "работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов".

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Напомним, прошлой осенью около Должанской косы в Азовском море произошло крушение учебного самолета Л-39 Минобороны РФ. Позже спасатели обнаружили обломки воздушного судна и тела двух пилотов.

В сентябре в российской Нижегородской области потерпел крушение самолет МиГ-31. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета в районе аэродрома города Кулебяки. МиГ пилотировали инструктор и курсант, которые успели катапультироваться.

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Источник: Сегодня

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