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Послушные зайчики Путина: почему Конституционный суд узаконил деспотию в России

21 марта, 04:35

Игорь Тимофеев

Членов КС РФ могли отправить на укладку асфальта на Севере, говорит Александр Невзоров

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Конституционный суд России одобрил узурпацию власти Владимиром Путиным , признав "обнуление" президентских сроков и дав добро на его пребывание на высшем государственном посту РФ до 2036 года, поскольку опасался репрессий со стороны власти.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

По его словам, судьи очень успешно "вдавили" в себя раба.

"В отличие от частных лиц и даже от самых влиятельных организаций, вдавливательные возможности которых несколько ограничены, Конституционный суд может комплексно и масштабно вдавить раба, что называется, всей стране", – говорит журналист.

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"Судьи нарядились в ушки и сплясали танец послушных зайчиков Путина. Сплясали грустно, сплясали без огонька. Физиономии у них всех были перевернутые, так как сами они отлично знают, что натворили, и им как минимум друг перед другом, конечно, неудобно. Их не стоит осуждать", – считает публицист.

По его мнению, у членов Конституционного суда России не было выбора.

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"В случае отторжения высочайших инициатив, им пришлось бы куда-нибудь на Мурманскую трассу в полном составе вместе с печальным [председателем Конституционного суда РФ Валерием] Зорькиным идти класть асфальт", – говорит Невзоров.

Поэтому, продолжает журналист, судьи сделали правильный выбор. Ведь на одной чаше весов была неприкосновенность, госжилье, гособеспечение, а на другой – необходимость укладки асфальта.

"Последний барьер на пути к абсолютизму и узаконенной деспотии взят. Дело в шляпе. Голосовательный цирк 22 апреля тоже, разумеется, уже предрешен. И это прекрасно тоже, потому что мне давно хотелось поизучать абсолютизм, который ни в чем себя не ограничивает, бесстыжий абсолютизм, уверенный в своей абсолютной вечности", – подытожил журналист.

Напомним, в решении суда сказано, что человек, который ранее занимал пост президента (а Путин занимал этот пост уже четыре раза), после вступления в силу изменений в Конституции может баллотироваться на два срока "вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность".

Напомним, что 10 марта перед голосованием в Госдуме выступил сам Путин, назвав обнуление президентских сроков возможным, если это одобрит Конституционный суд РФ. В итоге поправку приняли голосами 380 депутатов .

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Россия журналист невзоров Конституционный суд обнуление узурпация Владимир Путин

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