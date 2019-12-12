Пожар на российском горе-авианосце "Кузе": число пострадавших выросло

После возгорания в энергоотсеке "Адмирала Кузнецова" 10 человек были госпитализированы

Видео: Reuters

В Мурманске возросло количество пострадавших в результате пожара на единственном крейсере российского флота "Адмирале Кузнецов".

Ссылаясь на свои источники, российские СМИ сообщают, что после возгорания в энергоотсеке авиакрейсера за медицинской помощью обратились 10 человек – их было решено госпитализировать.

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Утверждается, что трое потерпевших могут находиться в тяжелом состоянии. В пресс-службе Северного флота подтвердили, что в ходе тушения два члена экипажа получили не угрожающие жизни травмы дыхательных путей.

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Несмотря на то, что очаг задымления удалось локализовать, загоревшийся энергоотсек собираются залить водой, что, по предварительным оценкам, отложит сдачу корабля на полгода, поскольку "ситуация с пожаром на авианосце достаточно серьезная".

Также в штабе флота утверждают, что ни боеприпасов, ни вооружения на "Адмирале Кузнецова" нет.

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Напомним, что пожар произошел 12 декабря на 35-м судоремонтном заводе центра "Звездочка" в Мурманске, где авианосец с 2018 года находится на ремонте. На своем пике огонь охватил до 600 кв. м трюма первого энергоотсека крейсера.

По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание топлива или электрокабелей во время огневых работ.

Стоит отметить, что беды с российским авианосцем начались еще в 2016 году – по пути в Сирию он заглох в Средиземном море. Дымящийся авианосец пришлось тащить на буксире.

Ранее российские власти сообщили о намерении потратить 65 миллиардов рублей на ремонт "Адмирала Кузнецова" после сирийской кампании, в которой российский авианосец принимал непосредственное участие. Эти деньги должны были пойти на оборудование авианосца новейшими технологиями и вооружением.

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