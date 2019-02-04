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Пожар в Москве: количество погибших возросло до шести человек

Сегодня, 11:40

По данным СМИ, пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета

moscow.mchs.ru
moscow.mchs.ru.
Пожар в Москве: количество погибших возросло до шести человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/806/f8d/5c5806f8d7937.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/806/f8d/5c5806f8d7937.jpg Россия По данным СМИ, пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета

Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве унес жизни шести человек. Об этом сообщил информированный источник.

"На данный момент известно о шести погибших", – сказал он.

По факту гибели людей при пожаре в квартире на Никитском бульваре возбуждено уголовное дело.

Ранее в МЧС РФ заявили, что при пожаре, возникшем в ночь на понедельник, погибло четыре человека. Площадь возгорания составила от 750 до 1000 кв. метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, горевший семиэтажный жилой дом по адресу Никитский бульвар, 12 был построен в 1914 году. Общая площадь постройки – около 18,5 тыс. кв. метров. 

По данным СМИ, в доме находятся квартиры актрисы Ингерборге Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. Пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета. Женщина не пострадала.

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Тег Россия, пожар, москва

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Источник:

Интерфакс

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