Пожар в Москве: количество погибших возросло до шести человек
По данным СМИ, пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета
Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве унес жизни шести человек. Об этом сообщил информированный источник.
"На данный момент известно о шести погибших", – сказал он.
По факту гибели людей при пожаре в квартире на Никитском бульваре возбуждено уголовное дело.
Ранее в МЧС РФ заявили, что при пожаре, возникшем в ночь на понедельник, погибло четыре человека. Площадь возгорания составила от 750 до 1000 кв. метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами.
Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, горевший семиэтажный жилой дом по адресу Никитский бульвар, 12 был построен в 1914 году. Общая площадь постройки – около 18,5 тыс. кв. метров.
По данным СМИ, в доме находятся квартиры актрисы Ингерборге Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. Пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета. Женщина не пострадала.
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