Пожар в Москве: количество погибших возросло до шести человек

По данным СМИ, пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета

moscow.mchs.ru.

Пожар в Москве: количество погибших возросло до шести человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/806/f8d/5c5806f8d7937.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/806/f8d/5c5806f8d7937.jpg 2019-02-04T11:40:00+02:00 Россия По данным СМИ, пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета

Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве унес жизни шести человек. Об этом сообщил информированный источник.

"На данный момент известно о шести погибших", – сказал он.

По факту гибели людей при пожаре в квартире на Никитском бульваре возбуждено уголовное дело.

Ранее в МЧС РФ заявили, что при пожаре, возникшем в ночь на понедельник, погибло четыре человека. Площадь возгорания составила от 750 до 1000 кв. метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, горевший семиэтажный жилой дом по адресу Никитский бульвар, 12 был построен в 1914 году. Общая площадь постройки – около 18,5 тыс. кв. метров.

По данным СМИ, в доме находятся квартиры актрисы Ингерборге Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. Пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета. Женщина не пострадала.

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Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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