Представители НАТО срочно встретятся из-за отравления Навального "Новичком"

В пятницу, 4 сентября, в Брюсселе состоится встреча послов стран НАТО в связи с ситуацией с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Встречу созывает Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет спикер Альянса Оана Лунгеску.

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После этого Столтенберг сделает официальное заявление перед прессой.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит перед прессой после заседания Североатлантического совета на уровне послов по поводу отравления "Новичком" Алексея Навального", – говорится в сообщении.

Как известно, оппозиционного российского политика Алексея Навального госпитализировали 20 августа после резкого ухудшения самочувствия во время перелета из Томска в Москву. В берлинской клинике Charité был поставлен диагноз – отравление ядом "Новичок", которым в британском Солсбери в 2018 году пытались убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

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В ответ на это ряд западных стран уже пригрозили ввести новые санкции против России. А МИД Украины назвал отравление "бесчеловечной расправой Кремля над оппозиционным политиком".

Смотрите последние подробности в деле Навального в сюжете "Сегодня":

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