В "Шарите" рассказали о состоянии Навального

Оппозиционер до сих пор находится в реанимации

Врачи берлинской клиники "Шарите" в среду, 2 сентября, сделали заявление о нынешнем состоянии здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, у которого подтвердили отравление "Новичком". Соответствующее сообщение опубликовано на сайте медицинского заведения.

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"Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года проходит лечение в "Шарите" в Берлине, по-прежнему тяжелое", – говорится в заявлении клиники.

В то же время, согласно сообщению, "симптомы блокировки холинэстеразы, вызванные доказанным отравлением, все больше идут на спад".

Тем не менее Алексей Навальный остается в отделении интенсивной терапии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В "Шарите" также прогнозируют длительное течение болезни из-за последствий отравления.

"Не исключены отдаленные последствия тяжелого отравления", – говорится в заявлении.

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Напомним, сегодня, 2 сентября, правительство Германии назвало яд, которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального – им оказалось печально известное нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Накануне Россия запросила у Германии биологический материал Навального "для сравнительного исследования".

Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Алексея Навального, который находился на борту. Политика экстренно госпитализировали, он впал в кому. Позже Алексея Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен.

28 августа берлинская клиника "Шарите" сообщила, что российский оппозиционер Алексей Навальный все еще находится в коме, но угрозы для жизни нет.

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