Премьеры России и Беларуси договорились о переговорах: когда встретятся

Дмитрий Медведев и Сергей Румас. Фото: Alexander Astafyev/REUTERS

Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев проведут на следующей неделе переговоры.

Как сообщили в пресс-службе Совета министров Беларуси, об этом они договорились в ходе телефонного разговора, который состоялся 1 декабря – на следующий день после того, как президенты двух стран решили создать общее правительство, рынки нефти, газа и электроэнергии, а также унифицированное налоговое законодательство.

"В рамках телефонного разговора был обсужден ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции. Также премьер-министры договорились провести следующую встречу в пятницу, 6 декабря 2019 года", – гласит опубликованное заявление.

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В белорусском Совмине уточнили, что звонок был инициирован Медведевым.

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Напомним, что в 1997 году Россия и Беларусь подписали Договор о Союзном государстве – объединении двух государств, к которому Минск и Москва пытаются прийти уже больше двадцати лет.

Несмотря на это, ранее в этом году белорусский президент Александр Лукашенко выступил резко против того, чтобы общей валютой Союзного государства становился российский рубль.

Вдобавок к этому совсем недавно он довольно резко раскритиковал инициативу об объединении двух стран. По словам Лукашенко, Москва каждый год "подсовывает" Минску новые условия для слияния, из-за чего Беларусь "постоянно в экономике что-то теряет, теряет и теряет".

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