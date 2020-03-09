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Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии Крыма

9 марта, 23:25

Елена Вус

Геранин руководил штурмом украинской воинской части в Бахчисарае

Фигурант дела о катастрофе Boeing на Донбассе, офицер Главного разведывательного управления РФ Василий Геранин руководил штурмом украинской воинской части в Бахчисарае.

Об этом заявил бывший начальник штаба этой воинской части Сергей Гундер, передает "Радио Свобода".

Так, в 2014 году он приехал в Бахчисарай и требовал пропустить его в воинскую часть.

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"Я помню, что он по радиостанции дал команду. Сразу же вышли вооруженные люди в масках. Кто-то был в камуфляжной одежде, кто-то в гражданской… Непосредственно руководил. Он же команды и отдавал своим людям", – рассказал Гундер.

Также, по словам военного, вместе с Гераниным в захвате воинской части принимал участие бывший командир наемников РФ на Донбассе Игорь Безлер.

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Еще в день падения "Боинга" MH17 17 июля 2014 года СБУ опубликовала аудиозаписи их переговоров, касающиеся катастрофы. На одной из этих записей фигурируют Василий Геранин и Игорь Безлер. В частности, по версии СБУ, в опубликованных переговорах можно услышать, как Игорь Безлер отчитывается перед Гераниным о сбитии "Боинга" MH17.

Напомним, 9 марта начался суд над четырьмя лицами, которых обвиняют в причастности к авиакатастрофе рейса MH17.

Судьи не исключают, что судебный процесс будет проходить заочно как минимум над тремя обвиняемыми: бывшим "министром обороны ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым), генерал-майором Сергеем Дубинским и украинцем Леонидом Харченко. Еще один обвиняемый россиянин полковник Олег Пулатов, который также причастен к транспортировке ЗРК "Бук", по словам председательствующего судьи Хендрика Стейнхайса, в курсе предъявленных ему обвинений и это было его сознательным желанием не явиться на суд.

Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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